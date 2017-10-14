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В ГИБДД Пскова объяснили, как правильно переходить дорогу по «разобранному» пешеходному переходу на улице Поземского

17.10.2017 16:48 ПЛН, Псков

В ГИБДД Пскова объяснили, как правильно переходить дорогу по «разобранному» пешеходному переходу на улице Поземского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском отделе ГИБДД, ранее переход был перенесен из-за перемещения автобусной остановки «Льнокомбинат» на несколько метров.

На новый переход еще не нанесли разметку. Действующим является переход, обозначенный дорожными знаками.

Добавим, решения о переносе переходов в Пскове принимает комиссия по безопасности дорожного движения. Разметку наносят дорожные организации, нанятые через торги администрацией Пскова. 

Ранее читатель сайта ПЛН обратился с вопросом, «почему так странно оборудован пешеходный переход на улице Поземского в Пскове у автобусной остановки «Льнокомбинат»? «Зебра» расположена отдельно, знаки «Пешеходный переход» отдельно.

Источник: Псковская Лента Новостей



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