Жители Псковской области могут анонимно сообщить о пьяных водителях по телефону доверия

Жителей Псковской области призывают не оставаться в стороне от работы по выявлению нетрезвых водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по статистике, во многих дорожно-транспортных происшествиях, связанных с гибелью и ранениями людей, виноваты именно водители. Страдают и пешеходы, и сами водители, а также их пассажиры. Дорога часто готовит нам множество опасных и непредвиденных ситуаций, в которых сориентироваться может только грамотный, опытный и внимательный водитель.

Некоторые водители пренебрегают элементарными правилами безопасности. И более того, иногда преднамеренно увеличивают потенциальную опасность. В частности, садятся за руль в нетрезвом состоянии.

Только за первое полугодие 2017 года на дорогах города инспекторами ГИБДД УМВД России по городу Пскову по ч.1,3 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся с состоянии опьянения) и по ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) выявлен 291 водитель. По ст. 264.1 УК РФ составлено 63 материала.

Материалы в отношении 291 водителя направлены в суды для принятия решения. По решению суда в отношении 37 водителей применена санкция в виде административного ареста (до 15 суток), 182 водителя лишены права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2-х лет, а также наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

В этой связи полиция напоминает: если вы стали очевидцами или владеете какой-либо информацией о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения - незамедлительно сообщите по телефону доверия УМВД России по Псковской области 59-22-33 или 02.

«Псковская Лента Новостей» и УГИБДД УМВД России по Псковской области проводят совместную социальную акцию «Трезвый город». В редакции информационного агентства организована работа общественного телефона доверия для приема сообщений о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Сообщения о таких водителях принимаются круглосуточно по номеру мобильного телефона 89113596304.

Телефон работает в режиме автоответчика. Записанное голосовое сообщение автоматически направляется в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Псковской области для проверки. Общественный телефон доверия работает круглосуточно и без выходных.

Источник: Псковская Лента Новостей