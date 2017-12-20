В Псковской области намерены усилить меры безопасности при подвозе детей в сельские школы

Во вторник, 20 декабря, заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов провел заседание межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению безопасности дорожного движения. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти региона, Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, Управления МЧС России по Псковской области, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, о состоянии аварийности на дорогах и принимаемых мерах по ее стабилизации, а также о деятельности добровольных народных дружин по линии обеспечения безопасности дорожного движения в районах доложил начальник ГИБДД Анатолий Ефимов. По итогам обсуждения доклада Александр Кузнецов отметил, что работа по снижению аварийности на автомобильных дорогах Псковской области должна быть продолжена. Государственному комитету Псковской области по транспорту он поручил подготовить предложения по улучшению безопасности при подвозе детей от дома до общеобразовательных учреждений и обратно. Кроме того, администрациям муниципальных образований необходимо организовать специальные стоянки для задержанного транспорта.

Начальник управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Валерий Хахалкин доложил о реализации мероприятий по совершенствованию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Вице-губернатор подчеркнул, что необходимо совершенствовать работу «Безопасного города» и поручил Валерию Хахалкину провести проверку и согласование экономического обоснования инвестиционного проекта по безопасному городу, предложенного одним из сотовых операторов.

О состоянии безопасности движения на железнодорожных переездах Псковской области доложил главный инженер Псковской дистанции пути Алексей Голубев. По итогам доклада Александр Кузнецов дал поручение организовать дополнительные рейды совместно с сотрудниками ГИБДД на переездах, необслуживаемых дежурными работниками, с интенсивным автобусным и автомобильным движением. Кроме того, с помощью средств массовой информации необходимо активизировать профилактическую работу среди населения, чтобы повысить уровень безопасности движения вдоль железнодорожных путей и через переезды.

Источник: Псковская Лента Новостей