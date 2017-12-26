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Введены дополнительные требования к организованной перевозке групп детей автобусами
Введены дополнительные требования к организованной перевозке групп детей автобусами. Как сообщается на сайте правительства РФ, в целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортного происшествия при организованной перевозке групп детей автобусами вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов.
В частности, введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка желтого или оранжевого цвета.
В Правилах дорожного движения уточняется понятие «организованная перевозка группы детей». Устанавливается, что такая перевозка должна осуществляться в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами.
Введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета на крыше автобуса.
Определены возможность и условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, участвующих в программе поездки.
Уточнены требования к стажу работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года непосредственно перед допуском к организованной перевозке групп детей.
В случае неоднократной организованной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту предусмотрена возможность подачи уведомления о многократных поездках.
Источник: Псковская Лента Новостей