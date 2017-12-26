Введены дополнительные требования к организованной перевозке групп детей автобусами

Введены дополнительные требования к организованной перевозке групп детей автобусами. Как сообщается на сайте правительства РФ, в целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортного происшествия при организованной перевозке групп детей автобусами вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов.

В частности, введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка желтого или оранжевого цвета.

В Правилах дорожного движения уточняется понятие «организованная перевозка группы детей». Устанавливается, что такая перевозка должна осуществляться в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами.

Введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета на крыше автобуса.

Определены возможность и условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, участвующих в программе поездки.

Уточнены требования к стажу работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года непосредственно перед допуском к организованной перевозке групп детей.

В случае неоднократной организованной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту предусмотрена возможность подачи уведомления о многократных поездках.

Источник: Псковская Лента Новостей