www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город Новый переход в Пскове Битва внедорожников в Кудяево Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Коды регионов на автономерах Бермудский треугольник для псковских дорожников На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Деньги на Северный обход ждут Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Новый переход в Пскове Бермудский треугольник для псковских дорожников Коды регионов на автономерах Трезвый город На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
На Октябрьскую площадь в Пскове вернули старую схему движения транспорта

На Октябрьскую площадь в Пскове вернули старую схему движения транспорта

На Октябрьскую площадь в Пскове вернули старую схему движения транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров. Поскольку круг на...75

Комплексную схему организации дорожного движения разработают в пяти райцентрах Псковской области

28.12.2017 13:59 ПЛН, Псков

Комплексная схема организации дорожного движения будет разработана в Великих Луках, Невеле, Опочке, Острове и Печорах в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, информация об этом прозвучала в среду, 27 декабря, на рабочем совещании под председательством заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова с представителями государственного комитета Псковской области по транспорту, Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, глав администраций районов и городских округов.

Вице-губернатор призвал участников совещания ответственно подойти к выполнению работы, чтобы создать «работоспособный документ», избежать неоправданных расходов и направить средства на мероприятия, которые максимально эффективно удовлетворят нужды конкретного района. «Наша цель — безусловное исполнение поручения Президента России в обозначенные сроки», - еще раз подчеркнул Александр Кузнецов.

Разработкой документа займется рабочая группа. Первое заседание состоится сразу после рождественских праздников, в январе.

Работа над схемой включает в себя сбор информации о существующей транспортной ситуации, анализ перспектив развития городской среды, разработку предложений по развитию улично-дорожной сети. Среди предложений могут быть введение одностороннего движения, обустройство выделенных полос для общественного транспорта, развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры, упорядочивание парковок и другие мероприятия.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили актуальные вопросы, касающиеся разработки схемы организации дорожного движения и рассмотрели отдельные аспекты на примере города Пскова, и наметили дальнейшие шаги совместной работы.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









 

Голосование

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31