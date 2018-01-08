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Число погибших в результате ДТП в Пскове за год выросло более чем на 57%

Число погибших в результате ДТП в Пскове за год выросло более чем на 57%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт.

В целом, по его словам, на территории города сохранилось стабильное состояние по аварийности. За год зарегистрировано 344 ДТП (снижение за год - на 0,3%), но выросло число погибших - с 7 до 11 или на 57,1%. Число раненых осталось на прошлогоднем уровне - 449 человек. Что касается декабря, в последнем месяце 2017 года в Пскове погибло 3 человека, 38 получили травмы, в том числе 7 детей.

За 2017 год за административные нарушения к ответственности привлечено более 30 тысяч участников дорожного движения, в том числе 2,5 пешеходов. Задержано более 600 нетрезвых водителей, в том числе 131 повторно. Начислено штрафов на сумму более 11 млн рублей. Процент взыскания - 73,7%. За неуплату штрафов привлечено к ответственности 123 водителя.

Что касается статистики по аварийности по началу года, в первые дни января в Пскове зарегистрировано 5 ДТП - все связаны с наездами на пешеходов. Две из аварий произошли по вине пешеходов: в одном случае пешеход неожиданно вышел на дорогу перед машиной, а во втором - ученица 22-й школы переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

С начала года сотрудниками ГИБДД задержано за нарушения ПДД 57 пешеходов и 16 нетрезвых водителей, два из них - повторно.