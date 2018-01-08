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МВД подтвердило сокращение штата ГАИ на 10 тысяч человек

В пресс-центре МВД подтвердили информацию о сокращении штата ГИБДД с 1 января 2018 года сокращен на 10 тысяч сотрудников, передает РИА Новости.

Отмечается, что сокращаются должности сотрудников в подразделениях ГИБДД и ДПС, «за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов… и выдачи водительских удостоверений».

«Газета.Ru» 5 января сообщала, что подписанный 31 декабря президентом России Владимиром Путиным указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тыс. человек затронет только сотрудников ГИБДД.