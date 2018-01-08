АвтоМир / Официально

В России принят закон об организации дорожного движения

В России принят закон об организации дорожного движения. Как сообщает «Российская газета», он дает ответы на многие вопросы, на которые ни водители, ни пешеходы не знали ответа: к кому обратиться, чтобы установить светофор на опасном перекрестке, нарисовать «зебру» на оживленной улице, снять дорожный знак, забытый ремонтниками. Новый закон передает все полномочия по этим вопросам местным властям.

Закон начали разрабатывать еще лет десять назад. Инициатором выступил Владимир Федоров, в прошлом начальник ГАИ России, позже - сенатор от Карелии. По его словам, в России нет закона, который устанавливал бы требования по организации дорожного движения, и это надо менять.

Действительно, установка знаков, рисование разметки, организация одностороннего движения - все эти вопросы регулировались только законом о безопасности дорожного движения и Градостроительным кодексом. А также частично Правилами дорожного движения и ГОСТами. Однако прямых указаний на то, как и кто должен управлять этим процессом, в документах не было.

Более того, последняя редакция Градостроительного кодекса вообще не учитывала дороги и подъездные пути к домам и строениям, а также стоянки, парковки, размещение автомобилей на придомовых территориях. Это только сейчас в этот кодекс вносятся необходимые поправки.

Закон об организации дорожного движения, который был разработан минтрансом, прописывает четкие требования, как это движение нужно организовывать и кто этим должен заниматься.

Федеральным органам власти переданы полномочия по разработке и реализации государственной политики в области организации движения. А также мониторинг автомобильного трафика, создание нормативных актов и методик расчета стоимости. Плюс организация движения на федеральных дорогах.

Местным органам власти переданы огромные полномочия. По сути, они становятся полноценными хозяевами собственных дорог. В связи с этим закон вызвал массу споров и с большим трудом прошел чтения в Госдуме. Удалось убрать норму, которая позволяла местным властям вводить платный въезд в населенные пункты или на определенные территории.

Более того, местным властям предписано принимать законы, которые запрещают организовывать платные стоянки на придомовых территориях. Там могут находиться только парковки общего пользования, которые соответствуют жилищному и земельному законодательству.

Также местные власти могут принимать законы, которые запрещают организацию платных парковок возле больниц, стадионов, школ, словом, всех социальных учреждений. Бесплатно можно будет парковаться и около государственных и муниципальных органов власти.

Независимо от решения местных властей новый закон говорит о том, что запрещено брать деньги на платных парковках с транспорта оперативных служб - пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, военной полиции, Росгвардии, Следственного комитета, используемого в связи со служебной необходимостью.

Администрации на местах получат право по своему усмотрению ограничивать, а то и вовсе запрещать движение на некоторых участках дорог. Но при этом они обязаны организовать дублирующие и компенсирующие маршруты движения общественного транспорта.

Именно местные власти по новому закону отвечают за установку светофоров, дорожных знаков, ограждений, нанесение разметки, организацию съездов и выездов со стоянок, устройство подъездов к остановкам общественного транспорта - так называемых карманов или полос торможения и разгона.

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования. То есть 31 декабря 2018 года.