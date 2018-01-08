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АвтоМир / Официально

Водителям Великих Луках напомнили правила перевозки детей

11.01.2018 14:31|ПсковКомментариев: 0

В четверг, 11 января, в Великих Луках инспекторы ГИБДД провели очередной рейд в рамках  всероссийского мероприятия «Автокресло детям!».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, целью рейда стало предупреждение детского травматизма. Сотрудники Госавтоинспекции пытаются таким образом популяризировать использование автокресел.

Рейд проводился в утреннее время. Посты ДПС располагались около детских образовательных учреждений. Нарушители получили штрафные квитанции. К слову, именно за три тысячи рублей можно приобрести само автокресло.

Всего же за утренний рейд сотрудники ГИБДД города Великие Луки выявили 17 нарушений не только перевозки детей, но и нарушений правил тонировки, один автомобилист был наказан за разговоры по мобильному во время управления ТС. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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