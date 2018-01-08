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Виктор Остренко призвал школьников Печорского района «стать заметнее»

Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко вместе с начальником ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Сергеем Ивановым провел в школах деревень Крупп и Киршино «Урок безопасности на дорогах». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, депутат рассказал ученикам о необходимости использования световозвращающих элементов – фликеров, которые делают пешехода заметнее на дороге в темное время суток.

Для наглядности детям был продемонстрирован видеофильм, снятый сотрудниками Печорского отдела ГИБДД совместно с активистами районного молодежного центра. Затем школьники и педагоги получили в подарок фликеры, а Виктор Остренко задал ученикам «домашнее задание» – рассказать своим родителям, бабушкам и дедушкам о важности использования светоотражающих элементов для обеспечения безопасного передвижения по дорогам в темное время суток.

«Мы пытаемся сформировать у школьников ответственное отношение к обязанностям пешехода, объяснить, что они также являются участниками дорожного движения, а самое главное, защитить детей от возможных дорожно-транспортных происшествий», - рассказал Виктор Остренко о цели акции.

Депутат сообщил, что планирует провести подобные уроки во всех школах Палкинского и Печорского районов на территории своего избирательного округа.

Добавим, что реализация проекта «Стань заметнее» началась в прошлом году в рамках деятельности регионального отделения партии «Единая Россия». Сейчас акция вышла за рамки партийного проекта.