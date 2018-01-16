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АвтоМир / Официально

Псковичам советуют не разговаривать по телефону, переходя проезжую часть

17.01.2018 17:55|ПсковКомментариев: 2

Стремление сэкономить время, невнимательность и обычная нерасторопность нередко становятся причинами многих дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с каждым годом возрастает интенсивность движения и  пешеходам следует быть более осмотрительными на дорогах. Тем не менее, практически ежедневно происходят ДТП с их участием.

Дети-пешеходы требуют к себе особого внимания. У них практически отсутствует ощущение опасности вблизи проезжей части. Как правило, они рассеяны и отвлечены при прогулке по улице. Родители должны ежедневно напоминать им простые правила поведения на дороге и своим примером показывать, как следует переходить через проезжую часть. Каждый раз при приближении к дороге нужно акцентировать внимание ребенка на возможной опасности. И  комментировать при этом все действия, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно перейти улицу. 

Госавтоинспекция Псковской области рекомендует пешеходам не отвлекаться при пересечении проезжей части на телефонные звонки, быть собранными, а также использовать на одежде  световозвращающие элементы.

На дороге нет места суете и спешке. Нельзя полностью полагаться на молниеносную реакцию водителя, ведь он не ожидает появления пешеходов там, где их быть не должно. К тому же, автомобиль невозможно остановить мгновенно.

Водители  должны помнить, что на нерегулируемых пешеходных переходах все пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами. Нерегулируемый пешеходный переход - это место перехода проезжей части, обозначенное «зеброй» и соответствующими знаками. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водители обязаны снизить скорость, а при необходимости - остановиться, чтобы пропустить пешеходов.

Всегда важно  помнить о том, что если у вас впереди  пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль,  то проехать можно только после того, как вы убедитесь, что перед остановившимся автомобилем нет пешеходов. Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП на пешеходных переходах происходит именно из-за того, что водитель не успевает увидеть пешехода, закрытого остановившимся транспортным средством. А в это время пешеход, не замечая автомобиля из-за стоящего транспортного средства, безбоязненно продолжает движение по переходу.

Практика убеждает, что гарантией дорожной безопасности является неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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