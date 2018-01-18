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За дачу взятки сотруднику ГИБДД псковскую автошколу оштрафовали на полмиллиона рублей

По требованию прокуратуры города Пскова ЧПОУ «Авто Лига» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (т. е. за незаконную передачу от имени юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в суде установлено, что учредитель частной автошколы, действуя в интересах организации, с целью повысить ее авторитет и прибыль, незаконно передал сотруднику МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области денежные средства в размере 15 тысяч рублей в качестве взятки за оказание представителем власти содействия отдельным ученикам организации в сдаче экзаменов на право управления транспортным средством.

Мировым судьей ЧПОУ «Авто Лига» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Псковским городским судом сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области за получение денежных средств от ЧПОУ «Авто Лига» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 80 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на 2 года.

В настоящее время наложенный административный штраф ЧПОУ «Авто Лига» оплачен в полном размере.