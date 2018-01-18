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Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому штрафы за нарушение ПДД будут направляться в дорожные фонды субъектов РФ

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, которым предлагается перечислять в региональные дорожные фонды штрафы за нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что цель законопроекта, разработанного Минтрансом России, заключается в определении дополнительных источников доходов дорожных фондов субъектов РФ, пишет «Интерфакс».

Объем доходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, отмечается в нем, в 2016 году составил до 60 млрд рублей. «Законопроектом предлагается установить, что денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения будут направляться в дорожные фонды субъектов Федерации», - говорится в сообщении.

В комиссии считают, что принятие законопроекта позволит увеличить объемы региональных дорожных фондов и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог.

Поправки будут рассмотрены на заседании правительства.