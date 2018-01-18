АвтоМир / Официально

В Пскове инспекторам ДПС помогают студенты

В преддверии Дня российского студенчества полицейские и общественники организовали в областном центре акцию «Студенческий десант». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в рамках ее студенты Псковского государственного университета получили возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и лично познакомиться с их работой. Немалый интерес у ребят вызывает, в частности, деятельность ГИБДД.

Студенты, которые уже третий год подряд участвуют в данной акции, вместе с инспекторами ДПС на патрульной автомашине несли службу на улицах областного центра. На собственном опыте они смогли убедиться в важной роли ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения.

А перед началом мероприятия на инструктаже выступил начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин. Он обратил особое внимание собравшихся на общественную значимость той миссии, в выполнении которой студенты решили принять участие.

На этой встрече присутствовали члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и народные дружинники.