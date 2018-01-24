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Деятельность ГИБДД УМВД России в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 31 января, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности ГИБДД УМВД России в Псковской области.

В 2018 году в Правилах дорожного движения появятся изменения. Чего именно они коснутся и когда вступят в силу? Где в Псковской области появится новая разметка? Повысятся ли штрафы для автолюбителей? Что такое «зона успокоенного движения»?

Как реагируют сотрудники ГИБДД на записи нарушений, появляющиеся в интернете, например, в социальных сетях?

Удовлетворены ли в Госавтоинспекции качеством работы псковских автошкол? Кто чаще всего становится виновником ДТП в нашем регионе?

Как скажется на работе Госавтоинспекции Псковской области сокращение численности подразделений?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолия Алексеевича Ефимова.

Свои вопросы спикеру вы можете оставить здесь, в комментариях.

Дата проведения: 31 января. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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