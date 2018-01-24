←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
LADA с выгодой до 65 000 рублей
Шел, упал, очнулся...
Зайцев на мороз!?
январский проездной дешевле
137 несчастных пешеходов
осаго падает
122 тысячи машин
Минус один кирпич
Три новых светофора
Пересдача для всех
смертельное дтп на Рижском
как рулить в гололед
ещё Официально 24.01.2018 08:1269 В ГИБДД рассматривают предложение о переэкзаменовке водителей при замене прав 30.01.2018 14:173 Деятельность ГИБДД УМВД России в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 24.01.2018 08:1269 В ГИБДД рассматривают предложение о переэкзаменовке водителей при замене прав 23.01.2018 09:5910 В Пскове инспекторам ДПС помогают студенты 22.01.2018 14:364 Стратегию безопасности дорожного движения на период до 2024 года утвердил Медведев 22.01.2018 14:062 Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому штрафы за нарушение ПДД будут направляться в дорожные фонды субъектов РФ
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Деятельность ГИБДД УМВД России в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

30.01.2018 14:17|ПсковКомментариев: 3

В среду, 31 января, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности ГИБДД УМВД России в Псковской области.

В 2018 году в Правилах дорожного движения появятся изменения. Чего именно они коснутся и когда вступят в силу? Где в Псковской области появится новая разметка? Повысятся ли штрафы для автолюбителей? Что такое «зона успокоенного движения»?

Как реагируют сотрудники ГИБДД на записи нарушений, появляющиеся в интернете, например, в социальных сетях?

Удовлетворены ли в Госавтоинспекции качеством работы псковских автошкол? Кто чаще всего становится виновником ДТП в нашем регионе?

Как скажется на работе Госавтоинспекции Псковской области сокращение численности подразделений?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолия Алексеевича Ефимова.

 

Свои вопросы спикеру вы можете оставить здесь, в комментариях.

 

Дата проведения: 31 января. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
опрос
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?
В опросе приняло участие 1134 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
30.01.2018, 16:061 В Пскове необходимо осветить 66 пешеходных переходов 30.01.2018, 15:3810 «Культурным слоем, накопившимся за 30 лет», назвал Александр Братчиков придорожные газоны 30.01.2018, 15:2813 Активисты «Убитых дорог» готовы научить подрядчиков ремонтировать дороги Пскова 30.01.2018, 15:066 «Карту убитых дорог Пскова» представил Александр Васильев руководству города
30.01.2018, 14:392 В Невеле знакомый неожиданно остановил водителя «восьмерки», забрал его машину и уехал 30.01.2018, 14:173 Деятельность ГИБДД УМВД России в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 30.01.2018, 11:460 Средняя стоимость ОСАГО в 2017 году показала падение 30.01.2018, 10:520 Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Опочки, повторно севшего за руль пьяным
30.01.2018, 10:464 Жители Великих Лук пожаловались Михаилу Ведерникову на плохую уборку некоторых улиц 30.01.2018, 10:050 Три человека пострадали в ДТП на трассе в Пустошкинском районе 30.01.2018, 09:361 В Острове «Лада Гранта» сбила девочку 30.01.2018, 08:132 Минтранс предложил запретить высаживать безбилетников на мороз
29.01.2018, 21:001 Отремонтировать участок дороги «Самухново - Белохвостово» обязала администрацию Палкинского района прокуратура 29.01.2018, 17:105 ООО «ДорСтройСервис» отремонтирует 10 километров автодороги Неелово-Кудина Гора-Печоры 29.01.2018, 15:510 Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает сегодня в Пскове на Ипподромной 29.01.2018, 14:320 Пять человек пострадали в ДТП на железнодорожных переездах в Псковской области в прошлом году
29.01.2018, 12:540 Повторно севших за руль пьяными обнаружили в Островском, Великолукском, Невельском и Себежском районах 29.01.2018, 12:204 В Локнянском районе женщина за рулем «Шевроле» врезалась в перила моста и опрокинулась 29.01.2018, 11:503 В Опочке «Газель» наехала на пешехода, лежащего на проезжей части 29.01.2018, 10:513 Водитель туристического автобуса, попавшего в ДТП в Островском районе, превысил скорость
29.01.2018, 10:310 Шесть пассажиров туристического автобуса пострадали в ДТП в Островском районе 29.01.2018, 08:095 В России предложили размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах 27.01.2018, 13:1812 Единый проездной разрабатывается для Петербурга, Ленинградской и Псковской областей 27.01.2018, 10:1918 В Пскове продолжают искать свидетелей предновогоднего ДТП, в котором погибли трое молодых людей
26.01.2018, 18:330 Перекресток Комсомольского переулка и улицы Некрасова в Пскове будет перекрыт и 27 января 26.01.2018, 15:007 Водитель мопеда не справился с управлением и упал в куньинской деревне Волково 26.01.2018, 14:365 Зимнюю резину получат в подарок покупатели LADA в дилерском центре «Псков-Лада» 26.01.2018, 12:551 Дорожные работы проводятся на пересечении Рижского проспекта и Максима Горького в Пскове
26.01.2018, 12:4812 Детский автогородок из Псковского района могут передать Пскову 26.01.2018, 12:453 «Убитые дороги Пскова» продолжают прием обращений по проекту «О дорога Х» 26.01.2018, 12:309 В Пскове предлагается создать курсы для автолюбителей по контраварийной подготовке 26.01.2018, 12:141 До 2024 года 23 участка региональных дорог в 14 районных центрах Псковской области подсветят
26.01.2018, 11:570 В 2018 году на федеральных трассах в Псковской области установят три светофора 26.01.2018, 11:4111 За счет инвестора в Псковской области в 2018 году появятся 10 стационарных камер фотовидеофиксации 26.01.2018, 11:3213 Михаил Ведерников в ходе рабочих поездок обращает внимание на качество дорог в Псковской области 26.01.2018, 11:2319 В Пскове водитель автомашины врезался в автобусную остановку, обломком которой ранило пожилую женщину
26.01.2018, 10:222 22-летний великолучанин угнал «Жигули» с улицы Зверева 26.01.2018, 10:111 Жителей Куньи приглашают присоединиться к интернет-акции «Пристегнись, Россия!» 26.01.2018, 08:481 Водитель «Лады» сбил пешехода в Локне 25.01.2018, 12:431 Порядка 25% полисов ОСАГО в Псковской области оформляются в электронном виде
25.01.2018, 12:241 Каждый четвертый страховой случай по ОСАГО в Псковской области оформляется по Европротоколу 25.01.2018, 12:127 Псковичи, купившие диагностическую карту без осмотра машины, в случает ДТП могут остаться без страховой выплаты 25.01.2018, 11:581 Псковичи жалуются на сроки выполнения ремонта машин после ДТП по «натуральному возмещению» по ОСАГО 25.01.2018, 11:4711 Порядка 7% автовладельцев в Псковской области ездят без полисов автострахования
25.01.2018, 11:393 На пересечении улицы Некрасова и Комсомольского переулка в Пскове закрыто движение транспорта 25.01.2018, 11:250 Отказаться от добровольной страховки псковичи теперь могут в течение 14 дней после заключения договора 25.01.2018, 11:0216 122 тысячи машин насчитали в Пскове 24.01.2018, 19:490 Две аварии на ул.Юбилейной в Пскове затрудняют движение
24.01.2018, 17:4315 Перевозчики из Эстонии будут платить за проезд по российским дорогам 24.01.2018, 16:230 Дорогу в дновские Должицы начнут строить в этом году 24.01.2018, 15:513 Чего ждать от ОСАГО в 2018 году - обсудим в общественном пресс-центре ПЛН 24.01.2018, 15:002 Как получить компенсацию за испорченное колесо, расскажут псковичам в ходе вебинара
24.01.2018, 13:086 Еще одно ДТП произошло на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове 24.01.2018, 12:5114 В Пскове сменился подрядчик, обслуживающий городские светофоры 24.01.2018, 12:338 Александр Кузнецов ознакомился с продукцией автобусного завода «Волгабас» 24.01.2018, 10:340 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на улице Поземского
24.01.2018, 09:311 Водитель «Фольксвагена» угодил в кювет в Опочецком районе 24.01.2018, 09:2313 ДТП произошло на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове 24.01.2018, 08:1269 В ГИБДД рассматривают предложение о переэкзаменовке водителей при замене прав 23.01.2018, 19:1234 Поскользнувшийся и попавший под автобус в Пскове молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения
23.01.2018, 17:5725 В Пскове мужчина поскользнулся и попал под автобус 23.01.2018, 17:392 Рейтинг автошкол предложено составить в Псковской области 23.01.2018, 17:232 В Псковской области усилят меры по обеспечению безопасности дорожного движения в преддверии начала туристического сезона 23.01.2018, 16:385 Александр Васильев передал Михаилу Ведерникову «Карту убитых дорог» Псковской области
23.01.2018, 14:501 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове у моста Невского 23.01.2018, 11:381 В Пскове задержали пьяного водителя «ВАЗа» 23.01.2018, 11:048 Александр Васильев: Стратегия безопасности дорожного движения - это комплексный подход к вопросу снижения аварийности 23.01.2018, 11:014 В Псковской области вышли на линию восемь новых школьных автобусов
23.01.2018, 09:5910 В Пскове инспекторам ДПС помогают студенты 23.01.2018, 09:290 На трассе в Пушкиногорском районе пьяный водитель на «ВАЗе» врезался в «Тойоту» 22.01.2018, 16:533 25 и 26 января будет закрыто движение по Комсомольскому переулку в Пскове 22.01.2018, 15:001 В Невельском районе неустановленный водитель врезался в силовое барьерное ограждение, пострадала девушка
22.01.2018, 14:570 Пьяный мужчина на «Рено» съехал в кювет на дороге в Печорском районе и опрокинулся 22.01.2018, 14:364 Стратегию безопасности дорожного движения на период до 2024 года утвердил Медведев 22.01.2018, 14:062 Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому штрафы за нарушение ПДД будут направляться в дорожные фонды субъектов РФ 22.01.2018, 11:2629 Исполнение контракта по нанесению дорожной разметки в Пскове просит проверить администрацию города депутат Олег Брячак
22.01.2018, 10:240 Великолучанка обратилась за медпомощью две недели спустя после ДТП 22.01.2018, 09:071 Два автомобиля съехали в кювет на одном участке трассы Р-23 в Стругокрасненском районе 22.01.2018, 08:580 В Печорах сбили пешехода 22.01.2018, 08:131 Росавтодор намерен отремонтировать федеральные трассы к концу 2018 года
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru