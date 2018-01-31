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«Вафельница» может появиться в Пскове на площади Ленина и на Четырех углах

Разметка «вафля» может появиться в Пскове на площади Ленина и на Четырех углах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Шестаков.

Он напомнил, что с 28 апреля 2018 года вступают в силу изменения в ПДД РФ, согласно которым запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26 (вафельница) если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево. Выглядит данная разметка как решетка с желтыми диагональными линиями. При повороте налево и направо водитель может там остановиться, но выполнять разворот или движение прямо запрещается.

По его словам, изменения в государственный стандарт по горизонтальной дорожной разметке в Правила дорожного движения на данный момент не вступили в законную силу, но вместе с тем Госавтоинспекция проводила предварительные консультации с Управлением городского хозяйства администрации Пскова о возможности нанесения так называемой «вафельной» разметки, запрещающей водителям выезжать на перекресток, на котором образовался затор, на площади Ленина и на пересечении ул. М. Горького и Рижского проспекта (Четыре угла).

Кроме того, ГИБДД рассматривает возможность установление знаков зоны успокоенного движения на улицах Карла Маркса и Воровского.