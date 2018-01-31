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31 раз за 2017 год водители в Псковской области пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД

31 раз за 2017 год водители в Псковской области пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Шестаков.

Возбуждены семь уголовных дел, по четырем фактам проводятся проверки, рассмотрено 9 уведомлений о склонении к коррупционным правонарушениям, материалы списаны в дело.

Юрий Шестаков отметил, что Госавтоинспекция ведет большую профилактическую работу в этом направлении. Так, в городе Пскове на ул. Николая Васильева размещен баннер размером 6*3 м по профилактике коррупционных правонарушений и разъяснения водителям о даче взятки должностному лицу. В патрульных автомашинах ДПС ГИБДД области на передних панелях размещены стикеры с предупреждением об уголовной ответственности за дачу взятки.