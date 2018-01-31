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С 18 марта в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток водители обязаны носить световозвращающий жилет

С 18 марта в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток водители обязаны носить световозвращающий жилет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Шестаков.

Он напомнил, что с 18 марта 2018 года вступают в силу изменения в ПДД РФ, согласно которым в ПДД РФ добавляется пункт 2.3.4. В соответствии с данным пунктом водитель обязан в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. Пока инспекторы ГИБДД проверять наличие таких жилетов у водителей не будут, ответственности за их отсутствие нет, но это, уверен Юрий Шестаков, - дело времени.

Тем не менее псковская ГИБДД настоятельно рекомендует всем участникам ДТП, особенно пешеходам, носить светоотражатели во избежании аварии.

Кроме того, с 1 июля вступают в силу изменения в Правила дорожного движения в связи с введением новых дорожных знаков, которые накладывают ограничения на автомобили в зависимости от их экологического класса. «Консультации по этому вопросу мы еще не проводили, но наши специалисты уже работают над этим вопросом и мы думаем, что нововведение в большей мере коснется центра и так называемых спальных районов», - пояснил Юрий Шестаков.