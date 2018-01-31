АвтоМир / Официально

Почти 3 тысячи водителей в Псковской области за 2017 год попались за рулем пьяными

Более 2800 водителей в Псковской области за 2017 год попались за рулем пьяными, более 550 из них - рецидивисты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Шестаков.

В целом число дорожно-транспортных происшествий, совершенных непосредственно по вине водителей в состоянии опьянения, сократилось на 9,8% (157 ДТП). Однако рост ДТП данной категории зафиксирован в городе Великие Луки, Куньинском, Локнянском, Дновском, Новосокольническом, Красногородском, Островском, Палкинском, Пыталовском, Себежском, Плюсском районах.

В отношении водителей, которые повторно задерживаются за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, возбуждается уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.