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АвтоМир / Официально

Юные великолучане обыграли различные дорожные ситуации

01.02.2018 09:20|ПсковКомментариев: 0

В целях предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений несовершеннолетних в области дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции постоянно проводят профилактическую работу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в конце января 2018 года сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» и ОГИБДД ОМВД России по г. Великие Луки организовали совместно с педагогами МОУ «Детский сад «Ленок» для воспитанников занятие и игровую викторину «Папа, мама, пристегни меня!», посвященные популяризация использования детских удерживающих устройств.

Ребята старшей группы в игровой форме показали свои знания и умения ориентироваться на улице, обыграли различные дорожные ситуации, с которыми ежедневно приходится сталкиваться на дорогах. Подготовили для полицейских рисунки. В ходе викторины юные пешеходы безошибочно ответили на все вопросы дорожных полицейских.

Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что совместная профилактическая работа по безопасности дорожного движения, проводимая воспитателями, Госавтоинспекцией и родителями, поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием самых юных участников дорожного движения.

 

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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