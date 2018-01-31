АвтоМир / Официально

За неделю псковские спасатели 27 раз выезжали на ДТП

С 25 по 31 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 27 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, пострадало - 25. В пяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокировано двое пострадавших и один погибший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.

Два раза осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.