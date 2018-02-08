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Лишь 5 экипажей ГИБДД с нового года патрулируют город Псков

Лишь 5 экипажей ГИБДД с нового года патрулируют город Псков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации Псковской области 13 февраля сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.

Он напомнил, что за январь-декабрь 2017 года на дорогах Псковской области произошло 1085 ДТП (в 2016 году - 1131 ДТП), пострадало 1449 человек (в 2016 году - 1520 человек), погибло 126 человек (в 2016 году - 140 человек).

Было зарегистрировано 140 аварий с участием пешеходов, в 114 ДТП установлена вина водителей. Уже в этом году в Пскове зарегистрировано 28 наездов на пешеходов.

Анатолий Ефимов напомнил, что с начала 2018 года принято решение о сокращении личного состава ведомства. Так, с нового года на дороги в Пскове будут выходить порядка 5 экипажей ГИБДД. «Это недопустимо мало», - сказал начальник Госавтоинспекции, призвав наладить систему проведения совместных с другими ведомствами рейдовых мероприятий и возродить добровольные дружины. «Одновременно необходимо развивать систему фото- и видеофиксации», - добавил он.

За январь 2018 года в Псковской области наблюдается рост числа ДТП, погибших и раненных в них.