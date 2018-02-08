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АвтоМир / Официально

ГИБДД: Россияне стали чаще гибнуть в ДТП с участием автобусов

14.02.2018 20:57|ПсковКомментариев: 3

Водители автобусов в России по итогам прошлого года стали на 5,9% чаще провоцировать ДТП, в результате в таких авариях погибли на 26,1% больше людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

«Четвертый год подряд отмечается увеличение как количества ДТП с участием автобусов, так и их количество из-за нарушений, допускаемых их водителями, причем в последнем случае рост количества таких ДТП идет прогрессирующими темпами», - говорится в сообщении, пишет «Росбалт».

По данным ведомства, в 2017 году водителями автобусов было совершено 5608 (+5,9%) ДТП, в которых погибли 324 (+26,1%) и получили ранения 8693 (+6,1%) человека.

«За истекший период с участием автобусов произошло 78 ДТП с особо тяжкими последствиями, в которых погибли 121 и получили ранения 155 человек. Так, только в пяти ДТП с участием автобусов, произошедших в республиках Татарстан, Марий Эл, Краснодарском и Забайкальском краях и Владимирской области погибли 80 и получили ранения 88 человек», - добавили в пресс-службе.

 

Теги: #ДТП #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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