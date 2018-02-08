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В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов

Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств.

Постановление правительства РФ «О внесении изменений в “Правила проведения технического осмотра транспортных средств”» появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из текста 11-страничного документа, он корректирует прежние правила 2011 года. Что принципиально изменилось?

Ничего абсолютно нового не придумали

Нам обещали, что процесс прохождения техосмотра будут полностью снимать на видео, контроль над операторами передадут Ространснадзору, а содержанием базы данных АИС ТО займётся Российский союз автостраховщиков (РСА). Однако ничего этого пока не произошло - изменения носят чисто технический характер.

К техническому состоянию ТС будут относиться строже

Почти весь объём поправок - более точное описание неисправностей, при которых ТС не сможет пройти техосмотр. Вот пример: по новым правилам, не допускается установка на рассеиватели световых приборов окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок (то есть тонированные задние фонари - вне закона).

Отправляясь на ТО, теперь нужно брать аптечку

В пункте «ТС должны быть укомплектованы знаком аварийной остановки» появилось дополнение: «а также медицинскими аптечками». Огнетушители теперь должны отвечать «пункту 11.4 приложения №8 ТР ТС 018/2011», хотя раньше было написано проще: «ТС категорий M1 и N должны быть оснащены не менее чем одним порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 литров».

У автобусов процедура займет больше времени

Для автобусов категорий М2 и М3 продолжительность техосмотра увеличена на 5-7 минут. А вот для легковушек, грузовиков и всех остальных транспортных средств ничего не изменилось. Зато теперь отдельно прописаны временные нормативы для специального транспорта, включая эвакуаторы, цистерны и тому подобное.

С неоформленными переделками ТО не пройти

Принципиально новый пункт правил проговаривает: транспортные средства, в конструкцию которого вопреки требованиям Технического регламента внесены изменения, к эксплуатации допускаться не будут. То есть любой незарегистрированный тюнинг поставит крест на попытке получить диагностическую карту.

И несколько других мелочей

В частности, отныне четко сказано, что шипованные шины должны быть установлены на всех колесах ТС - это было понятно, но правилами не прописано. Также вполне логично, что бланк диагностической карты немного изменится - неисправности-то прописаны подробнее... А полный список новшеств можно найти здесь.

Алексей Кованов, Авто Mail.Ru