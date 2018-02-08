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Массовые проверки водителей пройдут сегодня на шести улицах Пскова

Проведение массовых проверок водителей в Пскове с целью выявления нарушений правил дорожного движения запланировано на 17 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Пскову.

Основные задачи мероприятия: выявление нарушений управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

В субботу проверки пройдут с 12.30 до 13.00 на улицах Вокзальной, Речной, Декабриста Пущина, а с 16.30 до 17.00 на улицах Инженерной и Труда.