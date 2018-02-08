←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псков-Лада» Зимняя резина в подарок
Три новых светофора
осаго падает
как рулить в гололед
Пересдача для всех
137 несчастных пешеходов
Минус один кирпич
январский проездной дешевле
смертельное дтп на Рижском
Шел, упал, очнулся...
Зайцев на мороз!?
122 тысячи машин
ещё Официально 08.02.2018 08:1614 В регионах появятся структуры-сборщики штрафов за нарушение ПДД 17.02.2018 13:000 Поставить машину на учет в ГИБДД можно с помощью портала госуслуг, напоминают псковичам 17.02.2018 10:081 Массовые проверки водителей пройдут сегодня на шести улицах Пскова 15.02.2018 15:500 За последнюю неделю псковские спасатели 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП 15.02.2018 11:2610 В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов 15.02.2018 08:280 Правила дорожного движения в России изменятся на период проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Поставить машину на учет в ГИБДД можно с помощью портала госуслуг, напоминают псковичам

17.02.2018 13:00|ПсковКомментариев: 0

Если вы приобрели автомашину, мотоцикл или другое транспортное средство, то его нужно поставить на учет в отделении ГИБДД и получить свидетельство о госрегистрации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, электронная госуслуга поможет легко решить этот вопрос.

Как поставить машину на учет:

  • Заполняете электронное заявление на портале госуслуг
  • Оплачиваете госпошлину
  • Приносите оригиналы документов в отделение ГИБДД без очереди
  • Вас приглашают в ГИБДД к определенному времени, чтобы забрать готовые документы. Если время неудобное, его можно изменить

Вам потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, полис ОСАГО и документы, которые подтверждают ваше право на машину - например, договор купли-продажи.

Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации по почте или с помощью электронной подписи.

Получить услугу на портале>>>

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?
В опросе приняло участие 1592 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.02.2018, 13:000 Поставить машину на учет в ГИБДД можно с помощью портала госуслуг, напоминают псковичам 17.02.2018, 12:290 На трассе в Стругокрасненском районе фура столкнулась с «Пежо», один человек пострадал 17.02.2018, 11:489 Попавшие в ДТП под Лугой дети из псковского коллектива «Город детства» не пострадали 17.02.2018, 11:333 Под Лугой в ДТП попал автобус с детским вокальным коллективом из Пскова
17.02.2018, 10:081 Массовые проверки водителей пройдут сегодня на шести улицах Пскова 16.02.2018, 23:248 Как правильно чистить дороги зимой, рассказали активисты 16.02.2018, 21:120 Шире использовать возможности Европротокола призывают сотрудники госавтоинспекции в Пскове 16.02.2018, 19:140 Массовые проверки водителей ждут псковичей на выходных
16.02.2018, 15:071 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на улице Инженерной 16.02.2018, 10:402 Пьяного водителя за рулем легкового автомобиля задержали в Великих Луках 16.02.2018, 09:430 «Ауди» и «Газель» столкнулись на пересечении улиц Юбилейной и Коммунальной 16.02.2018, 08:187 ВЦИОМ рассказал о планах россиян на покупку автомобилей в 2018 году
15.02.2018, 19:403 В Великих Луках автомобиль сбил ребенка на Октябрьском проспекте 15.02.2018, 16:412 Подписано соглашение с Росавтодором о предоставлении субсидий на реконструкцию «сельских» автодорог в Псковской области 15.02.2018, 16:122 На месяц будет частично ограничено движение транспорта на участке улицы Советской 15.02.2018, 15:500 За последнюю неделю псковские спасатели 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП
15.02.2018, 14:560 ОНФ выделит самых активных участников проекта «Карта убитых дорог» 15.02.2018, 14:164 Личный опыт: электронный ОСАГО за семью кодовыми замками 15.02.2018, 11:2610 В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов 15.02.2018, 09:595 Представители СНТ «Восток» ознакомились с финальным этапом проектирования нового моста через Кебь
15.02.2018, 08:280 Правила дорожного движения в России изменятся на период проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу 15.02.2018, 08:223 Замминистра строительства объяснил дорожную проблему в России 14.02.2018, 20:573 ГИБДД: Россияне стали чаще гибнуть в ДТП с участием автобусов 14.02.2018, 17:556 «Псковавтодор» заключил первый в этом году контракт на ремонт дорог
14.02.2018, 15:011 LADA XRAY по ценам 2017 года предлагают в автосалоне «Псков-Лада» 14.02.2018, 14:460 Содержание ливневой канализации в Острове оценили почти в миллион рублей 14.02.2018, 13:170 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на улице Поземского 14.02.2018, 10:580 В Пыталово задержали пьяного водителя за рулем «ВАЗа»
14.02.2018, 10:460 ДТП затрудняет движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове 14.02.2018, 08:540 Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии в Пскове 14.02.2018, 08:200 На время прохождения Масленичного парада в Великих Луках ограничат движение транспорта 13.02.2018, 20:172 Пскович заплатит штраф в 30 тысяч рублей за фальшивое водительское удостоверение
13.02.2018, 18:503 В автосалоне «Псков-Лада» действует специальная акция для иногородних покупателей 13.02.2018, 18:033 Два автомобиля столкнулись на пересечении Народной и Коммунальной 13.02.2018, 14:199 Автобус №11 попал в ДТП на улице Труда в Пскове 13.02.2018, 13:1415 Яма на остановке «улица Максима Горького» в Пскове поставлена на постоянный мониторинг УГХ
13.02.2018, 12:432 Схема движения общественного транспорта в Пскове изменится в воскресенье в связи с Масленицей 13.02.2018, 12:220 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Юбилейной 13.02.2018, 11:458 Интерактив: Обратите внимание на яму у автобусной остановки 13.02.2018, 11:010 Выгодное предложение по выкупу автомобиля ждет псковичей в автосалоне «Прагматика»
13.02.2018, 10:480 Верховный суд объяснил, когда автовладелец освобождается от ответственности за нарушение правил 13.02.2018, 10:399 Лишь 5 экипажей ГИБДД с нового года патрулируют город Псков 13.02.2018, 09:564 Выхлоп мотоциклов оказался вреднее автомобильного 13.02.2018, 09:290 Компания «Глэдис» приглашает клиентов за автомобильными стеклами
13.02.2018, 09:2425 Правительство РФ выделило 750 млн рублей на строительство и ремонт дорог в Псковской области 13.02.2018, 08:510 Пожилую женщину с ребенком сбил водитель «Фольксвагена» на светофоре в Великих Луках 12.02.2018, 17:427 Массовые проверки ждут водителей на дорогах Псковского района 13 февраля 12.02.2018, 12:180 Два мобильных комплекса фотовидеофиксации установлены сегодня на Рижском проспекте
12.02.2018, 10:530 «Глэдис» открыл еще один магазин выдачи товаров на улице Леона Поземского в Пскове 12.02.2018, 09:410 В Пскове на перекрестке Инженерной и Индустриальной не работает светофор 11.02.2018, 20:350 В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами 11.02.2018, 18:5232 Интерактив: «бессовестная» парковка у «Магнита Семейного»
11.02.2018, 10:354 Автоледи отделалась ушибами после лобового столкновения с микроавтобусом в Великолукском районе 11.02.2018, 09:220 На два года лишили водительских прав жителя Псковского района за вождение в нетрезвом виде 10.02.2018, 12:546 Работы на надземном пешеходном переходе в Пскове затрудняют движение по трассе Р-23 10.02.2018, 12:103 На Крестовском шоссе столкнулись  «Форд» и «Шкода»
10.02.2018, 11:561 В Пскове на перекрестке Октябрьский - Некрасова не работает светофор 09.02.2018, 21:2911 Первые АЗС под новым брендом Circle K в России появятся в марте в Пскове и Мурманске 09.02.2018, 15:362 В Великих Луках второй месяц не работает светофор на перекрестке улицы Ставского и проспекта Ленина 09.02.2018, 12:2117 Опрос: Жителей Пскова приглашают высказать мнение о транспортной доступности центра города
09.02.2018, 09:480 «Опель» и «Шкода» столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и ул. Юбилейной в Пскове 09.02.2018, 08:451 Водитель маршрутки при обгоне столкнулся с «Грейт Вол» в Великих Луках, пострадал 1 человек 08.02.2018, 16:0917 Ямы «латают» на Рижском проспекте в районе «четырех углов» 08.02.2018, 11:173 Росавтодор проработает вопрос выделения дополнительного финансирования объектов дорожного строительства в Псковской области
08.02.2018, 11:115 Водитель или собственник автомобиля должен быть оповещен перед эвакуацией транспортного средства - законопроект 08.02.2018, 09:154 Участники двух ДТП на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе получили ушибы и ссадины  08.02.2018, 09:0124 В Пустошке в результате ДТП погиб водитель «Шкоды», три человека госпитализированы 08.02.2018, 08:1614 В регионах появятся структуры-сборщики штрафов за нарушение ПДД
07.02.2018, 19:527 Общественники добились корректировки дорожной разметки на участках Гдовского шоссе 07.02.2018, 16:546 В Пскове планируют провести работы по грейдированию участка улицы Нововойсковой 07.02.2018, 16:034 Центр Пскова перекроют 18 февраля 07.02.2018, 14:541 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Ипподромной
07.02.2018, 12:484 Пскович пойдет под суд из-за поддельного водительского удостоверения 07.02.2018, 12:330 Два пассажира пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Опочецком районе 07.02.2018, 11:085 Эксперт рассказал, как получить компенсацию за «колесо в яме». ВИДЕО 07.02.2018, 08:531 Водитель «Лады» врезался в припаркованный грузовик на трассе в Невельском районе
06.02.2018, 17:054 Правила движения автомобилей по заснеженной дороге напоминают псковичам спасатели 06.02.2018, 16:402 В Пскове задержали пьяного водителя иномарки 06.02.2018, 12:030 Мобильный комплекс фотовидеофиксации замечен сегодня на проспекте Энтузиастов 06.02.2018, 11:4732 Фотофакт: А когда дороги чистить будут?
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru