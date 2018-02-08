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В Великих Луках стартовали семинары по безопасности дорожного движения

В Великих Луках стартовали семинары по безопасности дорожного движения, участниками которого являются учащиеся начальных классов. Занятия со школьниками проводят сотрудники отдела по молодежной политике и городского отдела ГИБДД, сообщили Псковской Ленте Новостей активисты студсовета.

Один из семинаров прошел 14 февраля в школе №2. И назывался он «За безопасность на дорогах!». К учащимся четвертых классов пришли консультант отдела по молодежной политике Екатерина Карпенко и специалист отдела по молодежной политике Анастасия Кузьмина, а также и. о. инспектора по пропаганде БДД Ирина Силаева.

Они поинтересовались у детей, знают ли они, на какой сигнал светофора можно переходить дорогу, зачем нужны фликеры (светоотражатели), что означает желтый сигнал светофора, зачем нужна зебра и что делать, если светофора нет. Школьники с удовольствием отвечали на вопросы.

В конце семинара организаторы мероприятия раздали ребятам информационные памятки с правилами дорожного движения, главным героем которых стал Мартин из известного детям мультфильма «Мадагаскар». Также школьники получили фликеры, которые смогут наклеить как на рюкзаки, так и на свою верхнюю одежду и быть более заметными на дороге.