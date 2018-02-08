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В Новосокольническом районе остановлен водитель «Ижа», повторно севший за руль пьяным

В Новосокольническом районе дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Насва Новосокольнического района на дороге Невель - Шимск вечером 17 февраля полицейские остановили автомобиль «ИЖ». Выяснилось, что за рулем легковушки находился нетрезвый 37-летний местный житель. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.