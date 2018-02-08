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В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

С сегодняшнего дня в России вступают в силу новые правила прохождения техосмотра, пишет «Российская газета». Напомним, соответствующее постановление правительства РФ было подписано 12 февраля.

Согласно документу, теперь водители обязаны иметь не только знак аварийной остановки и огнетушитель, но и аптечку.

Запрещается эксплуатация автомобиля в случае повреждений и дефектов усилителя руля. А если в машине есть шипованная резина, то она должна быть установлена на все колеса.

Отметим, что теперь запрещено использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары.

Возникнут проблемы и у тех, кто демонтировал стеклоочистители и стекломыватели. Они должны быть в машине, если это предусмотрено производителем.

Если автовладелец нарушит что-то из этих условий, пройти техосмотр он не сможет.

Поправки в правила техосмотра предусматривают проверку газобалонного оборудования на соответствие техрегламенту Таможенного союза. То есть проверять будут места размещения, установку и подключение оборудования.

Важно заметить, что теперь будут очень строго смотреть на тюнинг авто в целом. Он должен быть подтвержден документами о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Если таковых не будет, авто к эксплуатации не допустят. К тюнингу относятся не только серьезные доработки, но и лебедки, кустарные багажники и, например, силовые бамперы.