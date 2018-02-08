Вечером 23 февраля в Пскове пройдут массовые проверки водителей

Сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову 23, 24 и 25 февраля запланировано проведение массовых проверок водителей с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.
Как сообщает ГИБДД УМВД России по городу Пскову, основные задачи мероприятия: выявление нарушений управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Места проведения массовых отработок:
23 февраля с 22.00 до 22.30 – Рижский проспект – улица Киселева;
23 февраля с 23.00 до 23.30 – Рижский проспект (район Телецентра);
24 февраля с 01.00 до 01.30 – улица Чудская – улица Алмазная;
25 февраля с 11.30 до 12.00 – улица Чудская – улица Алмазная;
25 февраля с 16.30 до 17.00 – Рижский проспект (район Телецентра).