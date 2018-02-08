АвтоМир / Официально

На дороге нет места суете и спешке, напоминают псковским пешеходам в ГИБДД

Стремление сэкономить время, невнимательность и обычная лень становятся причинами многих дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области. С каждым годом возрастает интенсивность движения, и пешеходам следует быть более внимательными на дорогах. Тем не менее, практически ежедневно происходят ДТП с участием пешеходов.

Дети-пешеходы требуют особого внимания. У них отсутствует ощущение опасности вблизи проезжей части, как правило, они рассеяны и отвлечены при прогулке по улице. Родители должны ежедневно напоминать им простые правила поведения на дороге и своим примером показывать, как следует переходить через проезжую часть. Каждый раз при приближении к дороге акцентировать внимание ребенка на возможной опасности, комментировать все действия, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно перейти улицу.

Госавтоинспекция Псковской области рекомендует пешеходам не отвлекаться при пересечении проезжей части на телефонные звонки, быть внимательными и собранными и носить на верхней одежде световозвращающие элементы или одежду с данными вставками. На дороге нет места суете и спешке. Следует помнить, что за рулем транспортных средств тоже люди. Нельзя надеяться на молниеносную реакцию водителя, ведь он не ожидает появления пешеходов там, где их быть не должно. Также нельзя забывать, что автомобиль не может остановиться мгновенно.

Водители, прежде всего, должны помнить, что на нерегулируемых пешеходных переходах все пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами. Нерегулируемый пешеходный переход – это место перехода проезжей части, обозначенное зеброй и соответствующими знаками. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водители обязаны снизить скорость, а при необходимости — остановиться, чтобы пропустить пешеходов.

Всегда следует помнить о том, что если впереди пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, то проехать можно только после того, как убедитесь, что перед остановившимся автомобилем нет пешеходов. Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП на пешеходных переходах происходит из-за того, что водитель не успевает увидеть пешехода, заслоненного остановившимся транспортным средством. А в это время пешеход, не замечая автомобиля из-за стоящего транспортного средства, безбоязненно продолжает движение по переходу.

ГИБДД рекомендует участникам движения всегда помнить, что гарантией дорожной безопасности является неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения.