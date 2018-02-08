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Конкурс «Юные инспектора движения на страже дорог Псковской области» стартовал на Псковской Ленте Новостей

Псковская Лента Новостей и Управление Госавтоинспекции Псковской области в честь 45-летия создания отрядов ЮИД объявляют о начале конкурса «Юные инспектора движения на страже дорог Псковской области».

6 марта 2018 года отряды ЮИД отметили свой юбилей. Уже 45 лет юные инспекторы принимают активное участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения, показывая на личном примере необходимость соблюдения правил безопасного поведения на дорогах.

Как много об этом можно рассказать! Поделитесь со всеми своей историей. Мы предлагаем принять участие в нашем конкурсе педагогам, родителям и, конечно, детям.

В конкурсе будет три номинации. Первая - «История движения ЮИД - моя история». Расскажите про тех, кто стоял у истоков движения юных инспекторов, посвятил себя сохранению детских жизней и в настоящее время помогает юным участникам дорожного движения носить гордое звание - юидовец.

Для тех, кто не боится проявить свои творческие способности, мы предлагаем принять участие в номинации «Гимн ЮИД». Только представьте, что Ваше произведение будут исполнять и слушать сотни и даже тысячи школьников по всему региону.

Наконец, в номинации «Незабываемое мероприятие с ЮИД» принимаются коллективные работы отрядов ЮИД. Материал о проведенной акции представляется в виде фотоматериалов, на которых должны быть отражены целевая аудитория акции, ее краткое описание и итоги.

Заявки (в произвольной форме) и конкурсные работы принимаются по электронной почте: redaktor@pln-pskov.ru до 1 июня 2018 года.