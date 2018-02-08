←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
137 несчастных пешеходов
как рулить в гололед
Минус один кирпич
январский проездной дешевле
осаго падает
Шел, упал, очнулся...
Зайцев на мороз!?
Выгодное предложение от «Псков-Лады»
смертельное дтп на Рижском
Дороги - под пристальное внимание!
Три новых светофора
122 тысячи машин
Пересдача для всех
ещё Официально 08.02.2018 08:1614 В регионах появятся структуры-сборщики штрафов за нарушение ПДД 09.03.2018 11:055 ГИБДД разъясняет псковичам, когда оформляется «Европротокол» 06.03.2018 18:112 Конкурс «Юные инспекторы движения на страже дорог Псковской области» стартовал на Псковской Ленте Новостей 06.03.2018 18:035 7 и 8 марта сотрудники спецроты ДПС обратят внимание на псковских пешеходов 02.03.2018 19:102 Пандусами и кнопками вызова оборудованы здания подразделений ГИБДД в Псковской области 02.03.2018 16:530 В Себеже юные участники дорожного движения приготовили для своих мам необычные поздравления
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

ГИБДД разъясняет псковичам, когда оформляется «Европротокол»

09.03.2018 11:05|ПсковКомментариев: 5

ГИБДД напоминает участникам дорожного движения особенности процедуры оформления «Европротокола». Соответствующая публикация размещена сегодня на сайте УМВД России по Псковской области.

«Понятие «Европротокола», то есть оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД, прочно вошло в обиход с 2009 года, когда вступила в силу соответствующая законодательная норма.   

Действующее законодательство разрешает оформлять ДТП без участия инспекторов ДПС только при наличии следующих условий:

1. В ДТП не должно быть пострадавших. Жизни и здоровью пассажиров, водителей, пешеходов в результате происшествия не должен быть причинен вред;

2.   В аварии не должно участвовать более двух транспортных средств;

3.  Если не было нанесено вреда любому другому имуществу;

4. Ответственность каждого участника аварии должна быть застрахована по ОСАГО или по "Зеленой карте" - договору страхования гражданской ответственности для иностранных автомобилистов. Причём, договор должен быть заключен именно в отношении автомобиля - участника ДТП;

5. Участники ДТП должны быть согласны с причинами и обстоятельствами ДТП. Не должно быть разногласий и при определении характера повреждений  транспортных  средств;

6. Ущерб не должен превышать 50 тысяч рублей.

При несоблюдении любого из этих условий оформление дорожно-транспортного происшествия без ГИБДД  невозможно. А при соблюдении всех условий можно сразу после выставления знака аварийной остановки заполнить Извещение. Заполнение Извещения о ДТП обязательно. Такие бланки выдаются страховщиком, когда оформляется полис ОСАГО.

В случае оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД нужно зафиксировать, в том числе с помощью фото- или видеозаписи (можно воспользоваться камерой в мобильном телефоне или  видеорегистратором), положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств (фото автомобилей по отдельности, желательно, с государственными регистрационными номерами). 

Если водители приняли решение о самостоятельном оформлении ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, то они вправе покинуть место аварии, заполнив Извещение о ДТП в соответствии с требованиями, установленными Правилами ОСАГО. Это допускается п.2.6.1 Правил дорожного движения.  

Данные изменения направлены прежде всего на упрощение существующей процедуры урегулирования и в некоторых некритичных ситуациях позволяют сэкономить силы и время автомобилистов. Они помогают избежать возникновения пробок и заторов на дорогах.
Как показывает практика, оформление аварий без участия сотрудников ГИБДД получает все большее распространение. Так, за 2017 год зарегистрировано 3260 ДТП с материальным ущербом.  Для сравнения:  в 2016 году зарегистрировано 4326 ДТП с материальным ущербом. Сокращение количества зарегистрированных  аварий с материальным ущербом непосредственно связано с оформлением участниками дорожного движения ДТП по «Европротоколу».

В этой связи ГИБДД УМВД России по городу Пскову рекомендует водителям при наличии всех  соответствующих условий оформлять ДТП именно с помощью «Европротокола»», - говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
опрос
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?
В опросе приняло участие 2381 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
09.03.2018, 15:242 Полиция ищет очевидцев столкновения двух автомашин на Коммунальной в Пскове 09.03.2018, 11:055 ГИБДД разъясняет псковичам, когда оформляется «Европротокол» 08.03.2018, 22:143 Объявлены претенденты на звание «Всемирного автомобиля года» 08.03.2018, 21:199 Honda, Mitsubishi и фонарный столб стали участниками ДТП возле «Максимуса». ФОТО
08.03.2018, 18:490 На дорогах Великолукского района сотрудники ГИБДД провели праздничный рейд 08.03.2018, 14:566 Фотофакт: Скорость движения автобусов на опасном участке улицы Труда ограничили 07.03.2018, 21:2318 Женщинам-водителям в Пскове вручали праздничные букеты 07.03.2018, 16:2916 В Пскове остановили пьяного водителя «Порше»
07.03.2018, 16:000 LADA XRAY от 508 410 рублей предлагают в марте в автосалоне «Псков-Лада» 07.03.2018, 13:373 В этом году отремонтируют «убитый» отрезок дороги Грызавино-Малая Губа в Островском районе 07.03.2018, 12:180 При покупке LADA Granta в автосалоне «Псков-Лада» зимняя резина в подарок 07.03.2018, 11:1743 Депутату Госдумы пожаловались на смерть псковского такси
07.03.2018, 11:125 Hyundai Santa Fe угнали от дома на Венской, 1 07.03.2018, 09:109 Водитель «десятки» сбил лося в Островском районе 07.03.2018, 09:0712 Автоледи на «Рено» сбила мальчика во дворе на ул. Некрасова в Пскове 06.03.2018, 20:0931 Установлена личность погибшего на Ольгинском мосту в Пскове мужчины
06.03.2018, 18:334 В отношении экс-сотрудника силовых структур в Островском районе возбуждено уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде 06.03.2018, 18:112 Конкурс «Юные инспекторы движения на страже дорог Псковской области» стартовал на Псковской Ленте Новостей 06.03.2018, 18:035 7 и 8 марта сотрудники спецроты ДПС обратят внимание на псковских пешеходов 06.03.2018, 16:477 Пройти бесплатную диагностику автомобиля предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
06.03.2018, 16:0534 Чтобы убрать тело сбитого насмерть пешехода с Ольгинского моста, пришлось подключить административные ресурсы 06.03.2018, 13:461 Для внепланового ремонта ям на дорогах не всегда нужно объявлять конкурс - Ольга Милонаец 06.03.2018, 12:505 Псковичи просят заасфальтировать проезд между домами №17 по улице Гоголя и №26 по Октябрьскому проспекту 06.03.2018, 12:0514 Михаил Ведерников проехал по готовой части основного путепровода в Великих Луках
06.03.2018, 11:540 В Великих Луках задержали водителей иномарок, которые садились за руль в нетрезвом виде 06.03.2018, 09:440 Правительство до 15 августа ждет предложения по применению инфраструктурной ипотеки при строительстве дорог 06.03.2018, 09:3316 Водитель, сбивший насмерть пешехода на Ольгинском мосту, получил травмы 06.03.2018, 08:561 Личность погибшего на Ольгинском мосту пешехода пока не установлена
06.03.2018, 08:0990 Опубликовано видео смертельного ДТП на Ольгинском мосту в Пскове 05.03.2018, 18:5818 Центр Пскова и Завеличье встали в пробках из-за ДТП на Ольгинском мосту 05.03.2018, 18:5023 Личность погибшего пешехода на Ольгинском мосту устанавливается 05.03.2018, 18:0548 Мужчина сбит насмерть на Ольгинском мосту в Пскове
05.03.2018, 17:5325 Интерактив: К чему ремонт? 05.03.2018, 17:130 LADA Granta по цене от 323 910 рублей можно приобрести в марте в автосалоне «Псков-Лада» 05.03.2018, 08:540 Пешеход пострадал в ДТП в великолукской деревне Малахово 04.03.2018, 18:261 В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами
04.03.2018, 16:531 Эксперты назвали самые популярные в России китайские автомобили 02.03.2018, 19:102 Пандусами и кнопками вызова оборудованы здания подразделений ГИБДД в Псковской области 02.03.2018, 17:371 Два ВАЗа столкнулись на Инженерной 02.03.2018, 17:292 Фура попала в ДТП на Гдовском шоссе
02.03.2018, 16:530 В Себеже юные участники дорожного движения приготовили для своих мам необычные поздравления 02.03.2018, 14:350 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов 02.03.2018, 10:460 Пассажирка Hyundai получила незначительные травмы в результате ДТП на улице Труда 02.03.2018, 08:482 В Великих Луках девочка оказалась под колесами иномарки и попала в хирургию
01.03.2018, 14:208 «Нива» приставов врезалась в учебный «Хендай» на улице Труда в Пскове 01.03.2018, 12:582 Мобильный комплекс фотовидеофиксации сегодня подстерегает водителей на Запсковье 01.03.2018, 12:373 Дороги должны быть постоянно в центре внимания региональных и местных властей - Путин 01.03.2018, 10:533 Массовые проверки ждут водителей на дорогах Пскова 2 марта
01.03.2018, 09:050 Пожилой водитель «семерки» не уступил дорогу в Дновском районе и оказался в больнице 01.03.2018, 08:1919 Фотофакт: На Звездной сегодня ждут открытие нового катка 01.03.2018, 08:064 Две женщины не поделили дорогу в Великолукском районе 28.02.2018, 17:310 На дороге нет места суете и спешке, напоминают псковским пешеходам в ГИБДД
28.02.2018, 10:380 В Новосокольниках остановили нетрезвого водителя, который повторно сел за руль пьяным 28.02.2018, 09:465 Припаркованные машины сотрудников «Великолукского мясокомбината» затрудняют пешеходам проход по улице Малышева 28.02.2018, 09:282 Прокуратура потребовала организовать пешеходные переходы у порховских школ 27.02.2018, 15:520 За 26 февраля в Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано
27.02.2018, 15:160 Дорожные службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» мобилизованы для работы в усиленном режиме в период аномальных морозов в Псковской области 27.02.2018, 14:154 Компактный городской автомобиль KIA Picanto X-Line новой версии можно приобрести в автосалоне «Прагматика» в Пскове 27.02.2018, 11:200 Судимого великолучанина задержали за попытку снять колеса с чужой «семерки» 27.02.2018, 10:454 К году ограничения свободы приговорили псковича за причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности
27.02.2018, 09:425 Два легковых автомобиля столкнулись на площади Ленина в Пскове 26.02.2018, 14:523 УГИБДД напоминает псковичам о возможности оплачивать государственную пошлину со скидкой 30% 26.02.2018, 12:490 Полиция ищет свидетелей столкновения автомашин на перекрестке улиц Западной и Коммунальной 26.02.2018, 12:070 Женщина получила незначительные травмы в результате ДТП напротив «Максимуса»
26.02.2018, 12:009 Из-за несоблюдения дистанции мост 50-летия Октября в Пскове стоял в пробке утром 26 февраля 26.02.2018, 11:311 На великолукском путепроводе завершен монтаж ограждений 26.02.2018, 09:590 «ВАЗ» и «Хендай» столкнулись на Завеличье 26.02.2018, 09:242 На трассе в Псковском районе автобус с пассажирами попал в аварию
25.02.2018, 11:144 Почти 550 млрд рублей потратили россияне на автомобили премиум-класса в 2017 году 25.02.2018, 10:023 Водителей в Пскове сегодня ждут массовые проверки 24.02.2018, 21:0712 Псковичей предостерегают от дачи взяток сотрудникам ГИБДД 24.02.2018, 18:1418 Интерактив: Паркуюсь, как хочу
23.02.2018, 19:531 Повторно севший за руль нетрезвым великолучанин задержан сотрудниками ГИБДД 23.02.2018, 19:185 В Великолукском районе иномарка протаранила металлическое ограждение моста и упала вниз 23.02.2018, 12:416 «Мерседес» попал в ДТП напротив «Максимуса» в Пскове 23.02.2018, 11:523 Вечером 23 февраля в Пскове пройдут массовые проверки водителей
22.02.2018, 18:301 Уголовное дело возбуждено в отношении опочанина, который повторно сел за руль пьяным 22.02.2018, 16:0814 Водитель такси врезалась в автобус в Пскове 22.02.2018, 15:501 ДТП на Коммунальной – заняты две полосы 22.02.2018, 14:420 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на Поземского
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru