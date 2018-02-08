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ГИБДД разъясняет псковичам, когда оформляется «Европротокол»

ГИБДД напоминает участникам дорожного движения особенности процедуры оформления «Европротокола». Соответствующая публикация размещена сегодня на сайте УМВД России по Псковской области.

«Понятие «Европротокола», то есть оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД, прочно вошло в обиход с 2009 года, когда вступила в силу соответствующая законодательная норма.

Действующее законодательство разрешает оформлять ДТП без участия инспекторов ДПС только при наличии следующих условий:

1. В ДТП не должно быть пострадавших. Жизни и здоровью пассажиров, водителей, пешеходов в результате происшествия не должен быть причинен вред;

2. В аварии не должно участвовать более двух транспортных средств;

3. Если не было нанесено вреда любому другому имуществу;

4. Ответственность каждого участника аварии должна быть застрахована по ОСАГО или по "Зеленой карте" - договору страхования гражданской ответственности для иностранных автомобилистов. Причём, договор должен быть заключен именно в отношении автомобиля - участника ДТП;

5. Участники ДТП должны быть согласны с причинами и обстоятельствами ДТП. Не должно быть разногласий и при определении характера повреждений транспортных средств;

6. Ущерб не должен превышать 50 тысяч рублей.

При несоблюдении любого из этих условий оформление дорожно-транспортного происшествия без ГИБДД невозможно. А при соблюдении всех условий можно сразу после выставления знака аварийной остановки заполнить Извещение. Заполнение Извещения о ДТП обязательно. Такие бланки выдаются страховщиком, когда оформляется полис ОСАГО.

В случае оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД нужно зафиксировать, в том числе с помощью фото- или видеозаписи (можно воспользоваться камерой в мобильном телефоне или видеорегистратором), положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств (фото автомобилей по отдельности, желательно, с государственными регистрационными номерами).

Если водители приняли решение о самостоятельном оформлении ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, то они вправе покинуть место аварии, заполнив Извещение о ДТП в соответствии с требованиями, установленными Правилами ОСАГО. Это допускается п.2.6.1 Правил дорожного движения.

Данные изменения направлены прежде всего на упрощение существующей процедуры урегулирования и в некоторых некритичных ситуациях позволяют сэкономить силы и время автомобилистов. Они помогают избежать возникновения пробок и заторов на дорогах.

Как показывает практика, оформление аварий без участия сотрудников ГИБДД получает все большее распространение. Так, за 2017 год зарегистрировано 3260 ДТП с материальным ущербом. Для сравнения: в 2016 году зарегистрировано 4326 ДТП с материальным ущербом. Сокращение количества зарегистрированных аварий с материальным ущербом непосредственно связано с оформлением участниками дорожного движения ДТП по «Европротоколу».

В этой связи ГИБДД УМВД России по городу Пскову рекомендует водителям при наличии всех соответствующих условий оформлять ДТП именно с помощью «Европротокола»», - говорится в сообщении.