Как защититься от краж из автомобилей, рассказали в псковской полиции

Кражи из автотранспорта - один из распространенных видов преступлений, напоминают в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В целях их предупреждения полиция предлагает гражданам воспользоваться следующими рекомендациями.
Как показывает практика, в транспортные средства злоумышленники нередко проникают путем разбития стекла, отгиба или отжима дверей. Причем, зачастую на кражу их провоцируют сами автовладельцы, которые не оснащают свои машины сигнализацией, оставляют в салоне личные вещи: сумки, мобильные телефоны, деньги, документы.
Не оставляйте ночью автомобиль в темном, неосвещенном месте, даже если это ваш двор. Лучше поставить его на охраняемую стоянку или в гараж, либо оборудовать сигнализацией.
В целях предупреждения угонов машин и краж из салонов автотранспорта необходимо соблюдать следующие правила:
Если вы обнаружили, что совершен угон или кража из автомобиля, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «02». Укажите при этом марку, модель, цвет, госномер и, по возможности, идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Все это поможет стражам порядка в работе по раскрытию преступления.