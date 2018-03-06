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В Печорах автолюбителей призвали учитывать погоду

Госавтоинспекция напоминает о мерах безопасности на дорогах в период неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, на территории области наблюдается похолодание. В связи с этим следует помнить, что неправильно выбранная модель поведения на дороге, не соответствующая текущим погодным условиям, нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий различной степени тяжести. Однако, большинство водителей не уделяют должного внимания выбору оптимального поведения на дороге, а также не воспринимают неправильно выбранную скорость как действие, способное привести к негативным последствиям.

В связи с изменениями погодных условий Госавтоинспекция города Печоры организовала вручение специальных буклетов, призывающих автолюбителей во время движения заранее снижать скорость, избегать неожиданных поворотов и резких торможений, а также быть внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и движении возле детских садов и школ, не забывать о безопасной дистанции и боковых интервалах, поскольку в период непогоды коэффициент сцепления колес снижается в 1,5 раза. Особенно это касается начинающих водителей, которые еще не обладают нужными навыками в управлении транспортным средством.

Подобные мероприятия проходят по всей области. Их главная цель — предостеречь водителей транспортных средств от возможных проблем на дороге.