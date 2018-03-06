АвтоМир / Официально

Российских водителей с 18 марта обяжут надевать светоотражающие жилеты

Водители в России с воскресенья будут обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет, если им придется покинуть автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов.

Соответствующий пункт правил дорожного движения (ПДД) был внесен постановлением правительства России, он вступает в силу с 18 марта 2018 года, напоминает РИА Новости.

Как отмечает «Российская газета», световозвращающий жилет будет необходимо надевать только в темное время суток или в условиях ограниченной видимости вне населенных пунктов.

Появился этот пункт в правилах из-за того, что возросло количество водителей, погибших под колесами, которые вышли из машины. Ночью их не видно на дороге.