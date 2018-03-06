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АвтоМир / Официально

В Пскове провели акцию «Веселая перемена»

19.03.2018 18:16|ПсковКомментариев: 1

Юные инспекторы дорожного движения вместе с инспекторами ГИБДД  организовали  мастер-классы  по изготовлению световозвращающих элементов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Участниками этого интересного мероприятия стали первоклассники псковских школ. Параллельно с площадками для спортивных состязаний организаторами акции были проведены мастер-классы, где можно было научиться чему-то новому и интересному, а также позаботиться об обеспечении собственной безопасности на дороге. Помогли в этом участникам и гостям сотрудники Госавтоинспекции и учащиеся МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8». Они провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов. 

Ребятам предложили придумать и выразить в рисунке свою идею, а затем вырезать из специальной бумаги индивидуальный маячок безопасности. В руках детей обычные листы световозвращающей бумаги превратились в светящиеся в темноте сердечки, звездочки, ладошки. Для самых маленьких гостей праздника были заранее изготовлены трафареты в виде известных мультипликационных героев. Юные инспекторы движения напомнили также участникам о том, что пешеходы должны выходить из дома только с световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей транспортных средств, особенно в темное время суток.

 Юные горожане прикрепили готовые изделия к своим головным уборам и верхней одежде. Каждый из них пошёл домой со своим, не похожим на другие, световозвращателем. Для детей «светлячок», созданный собственными руками, наверняка, станет более значимым, чем тот, что приобретён в магазине. 

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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