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Включить в экипировку мотоциклистов световозвращающие элементы предлагает проект «Безопасные дороги»

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» предлагает обязать мотоциклистов надевать одежду со световозвращающими элементами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, в ближайшее время эта инициатива будет представлена правительству РФ для обсуждения с экспертами ведомства и ГИБДД. Об этом сообщил федеральный координатор проекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

Ранее, 18 марта, вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым в темное время суток или в условиях ограниченной видимости при вынужденной остановке или после ДТП за пределами населенных пунктов выходить из машины можно только в жилете, изготовленном из световозвращающего материала.

«За невыполнение этих требований водителей могут оштрафовать на одну тысячу рублей, если такая одежда не будет использована при ДТП. Введено это требование исключительно для безопасности самих водителей. По статистике Госавтоинспекции, количество наездов на водителей в подобной ситуации у нас растет. Только в прошлом году произошло 386 таких аварий. Среди мотоциклистов годовая статистика участия в ДТП еще выше. Согласно данным, обнародованным ГИБДД, 4,3 тысячи мотоциклистов были признаны в 2017 году виновными в дорожных происшествиях», – пояснил координатор партпроекта.

Бидонько отметил, что сейчас заканчивается сбор аналитических справок и рекомендаций, направленных региональными координаторами партпроекта с предложениями по изменению нормативно-правовой базы в части повышения безопасности мотоциклистов на дорогах.

«После обработки этих материалов в течение нескольких дней мы направим предложения в Правительство для обсуждения проблемы с экспертами ведомства и в ГИБДД. В частности, в материалах предлагается установить обязательное требование применять одежду с полосами из световозвращающего материала не только для водителей, но и для мотоциклистов. Для этого необходимо внести изменения в Правила дорожного движения и отдельно оговорить правила управления мотоциклом или мопедом. В них должно быть прописано, что в экипировку мотоциклистов необходимо включать световозвращающие элементы», – сказал он.

Инициатива уже нашла поддержку среди мотоциклистов Псковской области. «Конечно, это будет только на пользу тем, кто управляет мотоциклом на дорогах общего пользования – в темноте, в тумане, в дождливую погоду их будет лучше видно. Предлагаемое партийным проектом «Безопасные дороги» изменение призвано значительно повысить безопасность мотоциклистов», - высказал свое мнение президент мотоциклетной федерации региона Алексей Караваев.

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.