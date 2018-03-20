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В Острове может возобновиться работа пункта регистрации автотранспорта и прием экзаменов по практическому вождению

В ближайшее время в г. Острове (Псковская область) прорабатывается вопрос о восстановлении процедуры по постановке автотранспорта на учёт в ГИБДД.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, такую информацию озвучил начальник ОМВД России по Островскому району Павел Ёлкин в ходе рабочего совещания в администрации Островского района.

По словам руководителя ОМВД, сотрудник на такую работу уже подобран, в настоящее время идёт процесс его обучения с дальнейшим допуском к работе.

Кроме того, в стадии проработки в областных структурах МВД находится вопрос организации приёма экзаменов по практическому вождению в г. Острове. Одно из главных условие для этого – наличие оборудованного, имеющего специальную лицензию автодрома. Предполагается, что после решении ряда технических и организационных вопросов, в Остров для приёма экзаменов из Пскова будет периодически приезжать инспектор. Безусловно, все подготовительные мероприятия требуют определённых сил и средств и могут занять значительное время, но работа в этом направлении будет вестись целенаправленно и планомерно.

Отметим, что вопросы восстановления работы пункта регистрации автотранспорта на территории Острова и приёма экзаменов по вождению выпускников автошкол были инициированы перед руководством МВД Псковской области главой Островского района Дмитрием Быстровым по многочисленным обращениям и настоятельным просьбам жителей района.