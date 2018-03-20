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АвтоМир / Официально

В Пскове викинги и робот-трансформер призвали взрослых и детей носить световозвращатели

27.03.2018 20:02|ПсковКомментариев: 0

В рамках международного турнира по робототехнике представители Госавтоинспекции совместно с партнерами провели фотосессию, пропагандирующую ношение световозвращателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, в Пскове проходит четвертый по счету турнир «РОББО-2018», в котором принимают участие 128 команд из городов и районов региона, а также гости из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Таллина. В рамках турнира проводятся соревнования в 13 номинациях, таких как ралли по коридору, следование по линии, интеллектуальное сумо. Лучшие из лучших состязаются в знании азов конструирования и программирования.

И, несмотря за напряженную программу соревнований, областная Госавтоинспекция призывает участников позаботиться о собственной безопасности на дороге и не забывать дома световозвращающие элементы.

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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