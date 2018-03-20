АвтоМир / Официально

Как поставить машину на учет, напоминают псковичам в ГИБДД

Если вы приобрели автомашину, мотоцикл или другое транспортное средство, то его нужно поставить на учет в отделении ГИБДД и получить свидетельство о госрегистрации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, электронная госуслуга поможет вам легко решить этот вопрос.

Как поставить машину на учет:

1. Заполняете электронное заявление на портале госуслуг

2. Оплачиваете госпошлину

3. Приносите оригиналы документов в отделение ГИБДД без очереди

4. Вас приглашают в ГИБДД к определенному времени, чтобы забрать готовые документы. Если время неудобное, его можно изменить

Вам потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, полис ОСАГО и документы, которые подтверждают ваше право на машину - например, договор купли-продажи.

Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации по почте или с помощью электронной подписи.

Получить услугу на портале>>>