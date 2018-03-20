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Юидовцы из Великих Лук и Новосокольников провели совместную акцию «Безопасность детей - забота родителей!»

Школьники из двух городов Псковской области провели совместное мероприятие по безопасности дорожного движения «Безопасность детей - забота родителей!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на автомобильной дороге Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки встретились юидовцы из Великих Лук и Новосокольников для того, чтобы еще раз напомнить взрослым участникам дорожного движения об ответственности за жизни детей.

Сотрудники Госавтоинспекции из двух территориальных подразделений ГИБДД и юные инспекторы движения обратились к автолюбителям с напоминанием о том, что с наступлением весенних каникул на улицах населенных пунктов появилось больше детей. И поэтому следует быть предельно внимательными и строго соблюдать требования Правил дорожного движения.

Особое внимание организаторы мероприятия уделили обеспечению безопасности детей на дороге. Водителям вручили памятки с призывом всегда использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортного средства.