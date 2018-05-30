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В Госдуме предлагают снять лимиты с выплат по европротоколу при ОСАГО

30.05.2018 17:16|ПсковКомментариев: 0

В Государственной думе предлагают снять лимиты с выплат по европротоколу при ОСАГО, что будет способствовать увеличению числа оформлений ДТП по европротоколу, сообщается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой фракции «Единая Россия».

В пресс-релизе отмечается, что с 1 июня 2018 года вступает в силу первая часть поправок в закон об ОСАГО, касающаяся европротокола. Лимит выплат по нему, то есть максимальная сумма, на которую сможет рассчитывать пострадавший в аварии при оформлении ДТП без ГИБДД, увеличивается вдвое — до 100 тысяч рублей. Европротокол можно будет оформить даже при наличии разногласий у водителей в части виновности происшествия. Но для того, чтобы оформить аварию без вызова ГИБДД потребуется наличие в машине спутниковых систем ГЛОНАСС или специального мобильного приложения.

По сообщению РИА Новости, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает неоправданным установление лимитов по выплатам ОСАГО, так как это психологически сдерживает автомобилистов самостоятельно оформлять европротокол. Депутат, комментируя вступающие в силу изменения, напоминает, что изначально ОСАГО задумывалось как социальный проект, который должен был стимулировать водителей на законопослушное поведение. Это так называемая система бонус-малус, когда аккуратным водителям стоимость полиса снижается, а нарушителям повышается, напоминает он.

Однако российские страховые компании восприняли ОСАГО только как коммерческий проект, и сегодня их задача заключается в том, чтобы собрать денег как можно больше, а отдать как можно меньше, полагает Лысаков. «Ни о какой справедливости речи нет. Страховые компании в настоящее время требуют самостоятельно устанавливать цены на полисы ОСАГО, создавая тем самым социальную напряженность в стране», — уверен он.

В этом депутат видит основную проблему: «Средние выплаты по ОСАГО в России совсем недавно были 27 тысяч рублей. Сегодня порядка 64 тысяч. В связи с этим возникает логичный вопрос: зачем вообще устанавливать лимит выплат и ограничивать его 100 тысячами?». При этом он напомнил, что в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует пилотный проект – в этих регионах лимит уже сегодня установлен в размере 400 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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