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Юным великолучанам напомнили ПДД

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей во время летнего отдыха в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Внимание – каникулы!» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки совместно с сотрудниками ПДН посетили детей, находящихся в ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гости поздравили ребят с Международным днем защиты детей. Дорожные полицейские провели с ними беседу-занятие по Правилам дорожного движения. Они рассказали о требованиях, касающихся безопасного перехода проезжей части, напомнили правила движения для велосипедистов и мопедистов. Говорилось об особенностях управления инновационными видами транспорта - сигвеями, моноколесами.

На вопросы инспектора по пропаганде ГИБДД участники встречи ответили правильно и были поощрены сладкими подарками.