←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
туристический автобус попал в ДТП
В автобусах Пскова появится Wi-Fi
Три новых светофора
Не на все четыре стороны
неожиданный поворот
Псковщина лидирует по числу автомобилей
Водительские права в МФЦ
ещё Официально 30.05.2018 11:3016 Новый ГОСТ с 1 июня: синяя разметка и даже зеленая 02.06.2018 15:120 Юным великолучанам напомнили ПДД 30.05.2018 17:160 В Госдуме предлагают снять лимиты с выплат по европротоколу при ОСАГО 30.05.2018 11:3016 Новый ГОСТ с 1 июня: синяя разметка и даже зеленая 27.05.2018 20:061 УГИБДД напоминает, с какими транспортными средствами не производятся регистрационные действия 26.05.2018 17:285 Телефонный звонок за рулем может стоить человеку жизни, напоминают псковичам в ГИБДД
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Юным великолучанам напомнили ПДД

02.06.2018 15:12|ПсковКомментариев: 0

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей во время летнего отдыха в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Внимание – каникулы!» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки совместно с сотрудниками ПДН посетили детей, находящихся в ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гости поздравили ребят с Международным днем защиты детей. Дорожные полицейские  провели с ними беседу-занятие по Правилам дорожного движения. Они рассказали о требованиях, касающихся безопасного перехода проезжей части, напомнили правила движения для велосипедистов и мопедистов. Говорилось об особенностях управления инновационными видами транспорта - сигвеями, моноколесами.

На вопросы инспектора по пропаганде ГИБДД участники встречи ответили правильно и были поощрены сладкими подарками.

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Как вы благодарите пропустившего вас вперед водителя?
В опросе приняло участие 1199 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.06.2018, 15:120 Юным великолучанам напомнили ПДД 02.06.2018, 09:3911 Опубликовано видео аварии на Октябрьском проспекте, где ВАЗ сбил столб и врезался в «Мерседес» 02.06.2018, 08:553 На перекрестке Октябрьский - Некрасова в Пскове обновляют «зебру» 01.06.2018, 16:454 Пьяного водителя задержали росгвардейцы на улице Кузбасской дивизии
01.06.2018, 16:171 Псковские энергетики устраняют последствия падения фонарного столба  на Октябрьском проспекте 01.06.2018, 16:1110 Водитель «ВАЗа» сбил столб напротив «Максимуса», после чего врезался в куст и в «Мерседес» 01.06.2018, 14:320 Александр Кузнецов предложил председателю Координационного совета профорганизаций Печорского района войти в комиссию по оценке ямочного ремонта в Сенно 01.06.2018, 14:217 Регистратор: ДТП на Юбилейной. Кто виноват?
01.06.2018, 11:2919 Еще на одной АЗС в Пскове 92-й бензин преодолел показатель в 41,5 рубля за литр 01.06.2018, 11:078 Администрация Пскова усилит контроль за качеством содержания дорог 01.06.2018, 11:036 Перекресток улиц Инженерная - Индустриальная в Пскове планируется реконструировать 01.06.2018, 10:522 Почти 37 млн человек перевезено на общественном транспорте Пскова в 2017 году
01.06.2018, 10:4420 Фотофакт: Парковка в Финском парке 01.06.2018, 10:432 Почти 880 млн рублей направлено в 2017 году на реализацию в Пскове программ в сфере ЖКХ и дорожной деятельности 01.06.2018, 09:567 Три автомашины столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 01.06.2018, 09:3518 Автоледи на «Ладе» устроила ДТП на мосту Александра Невского в Пскове
01.06.2018, 08:341 Matiz морально устарел, его производство завершается 31.05.2018, 20:5832 Акцизы на топливо будут снижены уже с 1 июня - источник 31.05.2018, 20:418 Интерактив: Грейдер прошел, но лучше не стало 31.05.2018, 20:100 Актер Джонни Депп попал в аварию в Петербурге
31.05.2018, 17:284 В Пскове будут судить водителя «Ауди», который без прав сель за руль пьяным  31.05.2018, 17:0028 Фотофакт: Очень спешил 31.05.2018, 16:320 В областной закон о пассажирских перевозках внесены изменения 31.05.2018, 16:010 Анатолий Копосов попросил у представителей Госдумы и Совфеда помощи в части передачи региональных дорог на федеральный уровень
31.05.2018, 15:2729 Рост цен на топливо продолжается на автозаправках Пскова 31.05.2018, 15:1910 Михаил Ведерников: Чиновники должны нести личную ответственность за завершение работ по муниципальным контрактам 31.05.2018, 14:0918 Такое ощущение, что дороги в Псковской области ремонтируют временщики - Михаил Ведерников 31.05.2018, 13:431 Только 29% региональных дорог Псковщины соответствуют нормативам - Михаил Ведерников
31.05.2018, 13:360 Нетрезвого водителя задержали в печорской деревне  31.05.2018, 13:240 В Бежаницком районе мужчина угнал УАЗ, чтобы побыстрее добраться до дома, но оказался в кювете 31.05.2018, 11:524 Что ждет автомобилистов с 1 июня? 31.05.2018, 11:333 Антон Минаков транслировал возмущение жителей Пскова «убитыми» улицами Завокзалья
31.05.2018, 09:280 Водитель «Опеля» скончался после наезда на дерево в Острове 31.05.2018, 09:208 Водитель санитарного автомобиля сбил ребенка в Великих Луках 31.05.2018, 07:5912 Правительство ищет возможности удержания розничной цены топлива от роста 30.05.2018, 17:5313 Интерактив: Кому взбрело в голову перекрывать парковку у ГКЦ?
30.05.2018, 17:180 На трассе в Псковском районе ГАЗ въехал в стоящую «Вольво», водитель пострадал 30.05.2018, 17:160 В Госдуме предлагают снять лимиты с выплат по европротоколу при ОСАГО 30.05.2018, 16:520 В Дедовичском районе пьяный водитель ВАЗа съехал в кювет и бросил пострадавшего в аварии пассажира  30.05.2018, 16:330 В Острове мужчина упал со скутера и оказался в больнице
30.05.2018, 16:112 Депутат Всеволод Козловский пожаловался на великолукские маршрутки, в которых можно быть «облаянным» кондукторами 30.05.2018, 15:462 В Пушкинских Горах ямы на центральной улице засыпают песком с обочины. ВИДЕО 30.05.2018, 15:312 Оформление полисов ОСАГО в электронном виде становится все более популярным у псковичей 30.05.2018, 15:100 В районе деревни Феофилова Пустынь на трассе Р-23 начинается ремонт дороги
30.05.2018, 13:260 На маршруте автобуса №7 в Пскове временно упраздняется остановка «Мясокомбинат» 30.05.2018, 11:3016 Новый ГОСТ с 1 июня: синяя разметка и даже зеленая 30.05.2018, 11:190 Презентация Mitsubishi Eclipse Cross в Пскове - как это было 30.05.2018, 09:270 Два грузовика столкнулись на повороте в Черняковицы
29.05.2018, 20:3428 Названы объекты улично-дорожной сети, которые отремонтируют к Ганзейским дням в Пскове 29.05.2018, 17:581 До 1 сентября дорожники отремонтируют участки трасс в Великолукском и Порховском районах 29.05.2018, 17:3038 Значительное повышение цен произошло на автозаправках в Пскове 29.05.2018, 14:550 Ространснадзор начал проверку перевозчика, чей автобус попал в аварию в Стругокрасненском районе
29.05.2018, 13:200 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает на Ипподромной 29.05.2018, 11:551 Участок дороги Ущицы-Борок в Куньинском районе отремонтируют до конца года 29.05.2018, 11:1732 Ремонт дорог начался в Пскове раньше обычного. Что бы это значило? 29.05.2018, 09:091 Водитель упал со скутера в Острове
29.05.2018, 08:490 Водитель ВАЗа без прав съехал в кювет в Новосокольническом районе, пострадал ребенок 29.05.2018, 08:220 Индустрия продажи подержанных авто на аукционе появится в России 28.05.2018, 17:032 В невельской деревне водитель задним ходом сбил пешехода и скрылся 28.05.2018, 16:560 В Пскове водитель «Ауди» наехал на световую опору
28.05.2018, 12:273 Пьяного водителя на «Логане» поймали в Пскове 28.05.2018, 11:494 В Пскове ограничат движение транспорта в районе ж/д переезда на улице 128-й Стрелковой дивизии 28.05.2018, 10:251 «Шевроле» и ВАЗ столкнулись на площади Ленина в Пскове 28.05.2018, 10:140 В Дновском районе водитель неустановленной машины наехал на велосипедистку и скрылся
28.05.2018, 09:590 Мотоциклист и мопедист пострадали в авариях в Псковской области в воскресенье 28.05.2018, 09:425 Три машины столкнулись на трассе под Опочкой 28.05.2018, 09:290 8-летний мальчик пострадал в результате аварии на перекрестке в Острове 28.05.2018, 09:090 Подросток на велосипеде попал под колеса «Лады» на трассе в Островском районе
28.05.2018, 08:540 Поворачивая на АЗС, водитель «Хендая» в Великих Луках не пропустил «Субару» 27.05.2018, 22:4310 Поставлен новый рекорд - в «Запорожец» вместилось 17 пассажиров 27.05.2018, 21:185 На трассе Р-23 в понедельник будет ограничено движение в связи с дорожными работами 27.05.2018, 20:061 УГИБДД напоминает, с какими транспортными средствами не производятся регистрационные действия
27.05.2018, 17:4418 Под Псковом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся 27.05.2018, 15:346 Эксперты назвали самые беспроблемные автомобили в мире 27.05.2018, 11:350 Три человека пострадали после лобового столкновения автомобилей в Великих Луках 27.05.2018, 09:097 Дополнительное движение автобусов до кладбищ организовано сегодня в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.