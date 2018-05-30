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Псковичам напоминают режим работы МРЭО

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области напоминают режим работы экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области.

МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области расположено по адресу: Псков, ул. Труда, д.75, индекс 180019.

Режим работы экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области:

Вторник, среда 8.30-18.15, обед 12.30-14.00

Четверг, пятница, суббота 8.30-17.00, обед 12.30-14.00

Контактные телефоны: 8 (8112) 59-28-23, 8 (8112) 59-28-48.

Прием заявлений от граждан, прошедших обучение в автошколе, а также на замену иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение производится в кабинете №110.

Прием заявлений на замену национального удостоверения в связи с истечением срока действия, утратой, изменением ФИО, выдачу международного удостоверения производится в кабинете №117.

График приема квалификационных экзаменов

Прием документов на теоретический экзамен категории «А, В» осуществляется в субботу с 8.30 до 10.00

категории «С, D, Е» - в пятницу с 8.30 до 10.00

Первый этап практического вождения категории «А, В» принимается с 8.30 до 12.00 по предварительной записи каждый день в соответствии с режимом работы экзаменационного отделения.

Первый этап практического вождения категории «С, D, Е» принимается по предварительной записи с 8.30 до 12.00, второй этап практического экзамена категории «С, D, Е» принимается по предварительной записи с 14.00 до 18.00.

Второй этап практического экзамена категории «В» производится по предварительной записи каждый день в соответствии с режимом работы экзаменационного отделения (дежурное учебное транспортное средство предоставляется только по субботам).

категория «С» - по предварительной записи в пятницу (предоставляется дежурное учебное транспортное средство);

категории «D, Е» - по предварительной записи в пятницу (транспортное средство не предоставляется).

Прием первого этапа практического экзамена категории «А» осуществляется на автодромах:

«УЦ Псков» - г. Псков, ул. Пожиговская, д.4;

«Авто Лига»- г. Псков, ул. Ижорского бат-на, д. 24.

Прием первого этапа практического экзамена категории «В» осуществляется на автодромах:

«УЦ Псков» - г. Псков, ул. Пожиговская, д.4;

«Авто Лига»- г. Псков, ул. Ижорского бат-на, д. 24.

«Новая автошкола» - г. Псков, ул. Труда, д.75а

Прием первого этапа практического экзамена категорий «С,D» осуществляется на автодроме:

«ДОСААФ Псков»- г. Псков, ул. Я.Райниса, д.41.

Прием первого этапа практического экзамена категорий «Е» осуществляется на автодроме: