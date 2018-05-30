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Операция «Внимание – каникулы!» продолжается в Псковской области

Операция «Внимание – каникулы!» продолжается в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, это профилактическое мероприятие проводится в период с 21 мая по 15 июня с целью сокращения количества ДТП с участием несовершеннолетних и снижения тяжести последствий при подобных происшествиях.

В рамках данной операции сотрудники Госавтоинспекции проводят с детьми беседы по безопасности дорожного движения, тематические конкурсы и викторины. Личный состав Госавтоинспекции Псковской области ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам. Дорожными полицейскими усилен контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов, а также выполнением требований по организации перевозок детей.