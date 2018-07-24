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Минтранс предложил увеличить бюджетные затраты на ремонт дорог в регионах

До половины средств, необходимых на ремонт региональных и межмуниципальных дорог, Минтранс предлагает выделять из федерального бюджета.

Сейчас этим вопросом занимаются власти субъектов.

В рабочей версии обновленного нацпроекта « Безопасные и качественные автомобильные дороги», с которым ознакомились «Известия», предлагается с 2019 года постепенно увеличивать бюджетную долю с 30% до 50% к 2023 году.

При этом в рамках правительственных программ поддержки субъектов на восстановление региональных дорог из бюджета уже выделяется до 17% от необходимого объема средств, указано в документе.