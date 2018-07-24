АвтоМир / Официально

Акция ГИБДД «Юный велосипедист» прошла в Себеже

Увлекательное мероприятие «Юный велосипедист» прошло в городе Себеже на площадке по безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Сотрудники ГИБДД подготовили для детей различные задания, с помощью которых юные велосипедисты отрабатывали свои практические навыки и изучали Правила дорожного движения.



Вниманию дошкольников было предложено театрализованное представление, где главные герои систематически нарушали требования безопасности. Такое неграмотное поведение на дороге вызвало у детей бурю эмоций и возмущение. Как известно, дети очень любят сказочных персонажей, а советы кукольных героев воспринимаются и закрепляются на практике намного лучше. Довести до сознания ребёнка азы дорожной азбуки - задача сложная, но, как убедились в этом дорожные полицейские, - вполне выполнимая.



Ребятам подарили светоотражающие наклейки, которые займут достойное место на их транспортном средстве.