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В Пскове произошло снижение числа погибших и пострадавших в ДТП

В Пскове произошло снижение числа ДТП, а также числа погибших и пострадавших в авариях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт.

«Состояние на дорогах остается стабильным. Снижение числа ДТП составило 30%, погибших - на 50%, пострадавших - на 28%. В целом ситуация контролируема», - констатировал он.

За 7 месяцев 2018 года в Пскове выявлено свыше 14 тысяч административных правонарушений, задержано более 250 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде. 50 водителей задержано за повторное вождение в пьяном состоянии, 110 - за превышение скорости. В мировые суды направлено 690 административных материалов. 97 водителей привлечены к административному аресту.