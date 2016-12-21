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За взятку осужден бывший начальник экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области

22.12.2016 09:17 ПЛН, Псков

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении начальника экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1  ст.290 УК РФ (получение  должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица).

В суде установлено, что 28 июня 2016 года сотрудник ГИБДД, находясь в служебном автомобиле взяткодателя, оказав содействие его сотрудникам в сдаче практического экзамена по вождению, получил лично взятку в сумме 15 тыс. рублей.

С учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности виновного суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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